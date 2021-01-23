Суббота, 23 Январь, 13:20

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,36
€ 90,41
-9°


3677352 +21513
Обь
-8см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

Александру Руденко, по вине которого погибли три человека, отменили смягчение срока

, ИА "Амител"
Суд признал наказание справедливым
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Суд отменил смягчение приговора Александру Руденко, виновному в ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд первой инстанции назначил Руденко наказание в виде 8,5 лет колонии, но в дальнейшем судебными кассационными инстанциями Руденко наказание смягчено до 5 лет 6 месяцев лишения свободы. 

"При повторном рассмотрении данного уголовного дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции осуждение Руденко к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев признано справедливым и соразмерным содеянному", — говорится в сообщении ведомства. 

Напомним, осенью 2018 года Руденко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле BMW и, пролетев на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль Renault, в котором находились пять человек. В результате аварии погибли две девочки трех и пяти лет, а также 34-летняя женщина. Двое мужчин получили серьезные травмы. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
13:10
193 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 0
12:54
Александру Руденко, по вине которого погибли три человека, отменили смягчение срока 0
12:25
Массовое ДТП произошло в Барнауле 3
11:51
Второй этап конкурса на соискание губернаторской премии пройдет в Алтайском крае 0
11:15
Спектакль о жизни трудных подростков в 90-е поставят в Алтайском театре кукол "Сказка" 1
10:33
Туристический маршрут по Усть-Чарышской Пристани разрабатывают в Алтайском крае 1
09:51
МВД привлечет к ответственности блогеров, которые срывали с себя полицейскую форму 18
09:21
И пяти лет не прошло. В Барнауле нашли инвесторов для двух домов-долгостроев 1
08:51
Жительница Барнаула хотела продать гараж и осталась без денег 2
08:24
В Барнауле на Привокзальном рынке снесли первые киоски 18
07:50
Взбрело в голову пойти на митинг. Что делать, если вас задержали? 62
07:36
Главный алтайский арт-критик выступил за строительство корпуса АлтГУ на Сахарова 19
07:11
Дежурные группы в детсадах Барнаула закрыли до конца года 1
06:36
Какое значение имеют сны на 23 января и что нужно увидеть, чтобы дожить до 100 лет 1
06:03
Метели, снег и небольшой мороз. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 января 0
23:55
Такой день. Отставка главы Октябрьского района Барнаула и критика вокзала в Тягуне 0
23:32
СКР возбудил уголовное дело о вовлечении детей в акции протеста 4
23:11
Барнаульца будут судить за дачу взятки полицейскому 0
22:59
Застройщики Алтайского края сократили объемы строительства 0
22:33
Михаил Мурашко заявил о международном признании вакцины "Спутник V" 1
22:09
Даниил Бессарабов призвал родителей оградить детей от "циничных манипуляций" 39
21:54
Житель Алтайского края пойдет под суд за убийство матери и хранение 1,1 кг марихуаны 0
21:34
Соцсети: Водитель барнаульской маршрутки обматерил ребенка из-за трех рублей 8
21:11
Умерла актриса из сериала "Остаться в живых" 1
20:48
ГИБДД предупреждают о непогоде водителей Алтайского края 0
20:30
В Алтайском крае женщину осудят за ложное обвинение знакомого в изнасиловании 3
20:05
Пенсионерка вручную чистит снег на 300-метровой дороге в Барнауле 4
19:46
"Показать, как он меня бьет?" Правда ли, что Бузова и Манукян расстались? 8
19:39
Похитителя церковных пожертвований задержали на родине Шукшина 0
19:15
Песков назвал расследование о "дворце для Путина" "качественной клюквой" 16
18:46
149 снегоуборочных машин будут работать на улицах Барнаула в ночь на 23 января 0
18:26
Два человека погибли при взрыве на нефтепредприятии в Татарстане 0
18:02
Барнаул встал в девятибалльных пробках 0
17:52
Шукшинские кустарники уничтожили при уборке снега в Барнауле 3
17:41
Жителей Алтайского края предупредили о морозах до -42°С 1
17:28
СК завел дело из-за гибели инженера в алтайском театре Музкомедии 4
17:15
"Не из-за клиентов". В аваркоме назвали причину потасовки сотрудников в Барнауле 3
17:04
"Нас больше нет". Ольга Бузова рассталась с бойфрендом 2
16:52
Около 40 человек эвакуировали при пожаре в подвале жилой девятиэтажки в Барнауле 0
16:41
В Новосибирске задержали главу штаба Алексея Навального 16
16:30
Британцев поразили юные сибиряки, закаливающиеся при -25 градусах 1
16:18
Прокуратура займется вопросом брошенных в аварийном доме жительниц Бийска 1
16:06
Глава Октябрьского района Барнаула покинул пост, не проработав на нем и трех месяцев 14
15:51
Новые физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в двух районах Алтайского края 1
15:39
В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса 0
15:29
Bloomberg: Навального хотят отправить в колонию на 12 лет 25
15:16
Около 90 снегоуборочных машин чистят дороги Барнаула 22 января 0
15:05
Times узнала о планах Японии отменить Олимпийские игры 1
14:52
Родителей призывают не пускать детей на акции протеста в Барнауле 61
14:40
В Башкирии предотвратили теракт 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.