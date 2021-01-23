Александру Руденко, по вине которого погибли три человека, отменили смягчение срока

Суд отменил смягчение приговора Александру Руденко, виновному в ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд первой инстанции назначил Руденко наказание в виде 8,5 лет колонии, но в дальнейшем судебными кассационными инстанциями Руденко наказание смягчено до 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

"При повторном рассмотрении данного уголовного дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции осуждение Руденко к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев признано справедливым и соразмерным содеянному", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, осенью 2018 года Руденко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле BMW и, пролетев на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль Renault, в котором находились пять человек. В результате аварии погибли две девочки трех и пяти лет, а также 34-летняя женщина. Двое мужчин получили серьезные травмы.