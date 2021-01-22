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Алтайские единороссы рассказали, какие партийные проекты реализуют в крае в 2021 году

, ИА "Амител"
Акцент будет сделан на благоустройство дворов, ремонт спортзалов и сельских клубов

В Алтайском крае в настоящее время реализуется 15 партийных проектов "Единой России", 4 из них  – инфраструктурные, которые ежегодно привлекают в бюджет региона дополнительные деньги из федерального бюджета. В 2020 году на их реализацию потратили 6,74 млрд рублей.

Накануне на установочном совещании, посвященном реализации партпроектов в 2021 году, были названы приоритеты на текущий календарный период.

Замсекретаря по проектной работе Алтайского реготделения ЕР Стелла Штань сообщила, что сохранит объемы финансирования партпроект "Городская среда". Она напомнила, что в процессе принятия регионального бюджета на 2021 год фракция "Единая Россия" настояла на том, чтобы после сокращения федеральных средств, объем финансирования проекта остался на уровне 2019 года за счет увеличения региональной составляющей. Благодаря этому, в текущем году в крае будет благоустроено более 50 общественных и около 120 дворовых территорий, сказано на сайте реготделения ЕР.

В рамках проекта "Культура малой Родины" в 2021 году обновится 12 сельских домов культуры и еще 11 ДК смогут улучшить свою материально-техническую базу. По проекту "Детский спорт" в наступившем году будет произведен капитальный ремонт 8 школьных спортивных залов, а 10 школьных спортивных клубов получат новый спортивный инвентарь.

Стелла Штань подчеркнула, что по всем партийным проектам в наступившем году работа должна быть усилена. Руководитель регионального исполкома ЕР Денис Голобородько добавил, что в 2021 году усилится и депутатский контроль за реализацией партийных и национальных проектов.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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