Доктор Мясников рассказал об истинном отношении к вакцине "Спутник V" на Западе

Западные врачи никогда не говорят плохо о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"Кстати, западные врачи никогда не говорят плохо о вакцине "Спутник V", в профессиональных журналах я этого не видел", – сообщил эксперт в беседе с порталом Sobesednik.ru.
Мясников выразил мнение, что так называемую "войну вакцин", когда "очерняют одну вакцину, а другую превозносят", развязали западные СМИ. По его словам, именно из-за этого люди часто не разбираются в вопросе и попросту отказываются от прививки.
Он также отметил, что "пропаганда вредит медицине", а "поливать грязью друг друга из-за вакцин – это последнее дело, дело политиков".
Комментарии
То что не говорят плохо это не значит,что говорят хорошо.
Зачем мне эта информация?
10:55 Гость Зачем мне эта информация?
Тогда в Вашем же стиле: "А зачем мне ваш комментарий?"
Зачем, зачем - работа такая - сеять позитив, и у Мясникова и у Амика Тут новое , это то , что СМИ затеяли "войну" . Хотя понятно, они ж не частные, а проплаченные.
Желающих на вакцинацию мало, вот и идет пропаганда. Нельзя за полгода придумать и опробовать полноценно вакцину.
лысый из браzzерс уже больше врач, если честно
11:29
Мясников - фрик от медицины, их бы с Малышевой скрестить на племя.
Ну из.. Потомство будет не айс