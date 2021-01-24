Доктор Мясников рассказал об истинном отношении к вакцине "Спутник V" на Западе

Западные врачи никогда не говорят плохо о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Кстати, западные врачи никогда не говорят плохо о вакцине "Спутник V", в профессиональных журналах я этого не видел", – сообщил эксперт в беседе с порталом Sobesednik.ru.

Мясников выразил мнение, что так называемую "войну вакцин", когда "очерняют одну вакцину, а другую превозносят", развязали западные СМИ. По его словам, именно из-за этого люди часто не разбираются в вопросе и попросту отказываются от прививки.

Он также отметил, что "пропаганда вредит медицине", а "поливать грязью друг друга из-за вакцин – это последнее дело, дело политиков".