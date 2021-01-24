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Новости

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3,7 млн человек

, ИА "Амител"
За минувшие сутки в стране выявили 21 217 случаев заболевания
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 21 127 — до 3 719 400 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+3069 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2929) и Московской области (+1134). Алтайский край (+194) на 24 января занимает 32-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 131 760 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 22 445 пациентов.

Скончался за минувшие сутки 491 пациент с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 69 462 летальных случая.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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