Барнаульский "Университет" сохранил шансы на "Финал шести"

Волейболисты барнаульского "Университета" одержали волевую победу над челябинским "Динамо", тем самым сохранив шансы на попадание в стыковые матчи за выход в "Финал шести".

Челябинцы выиграли первые две партии со счетом 24:26, 19:25, но в "студенты" проявили волю к победе и победили в следующих двух партиях и тай-брейке: 25:23, 25:20, 15:8.

"Университету" тем самым сохранил шансы на участие в стыковых матчах за выход в "Финал шести".

Это решается на игре между "Тюменью" и "Магниткой", где барнаульцев устроит только победа магнитогорцев. По данным на 19:30 тюменские спортсмены ведут со счетом 1:0.