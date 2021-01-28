Здоровье превыше всего. Где в Барнауле получить качественную медицинскую помощь

Найти "своего" врача – задача не из легких. Особенно когда речь идет о профильных специалистах. "Идеальный" доктор должен быть профессионалом и учитывать множество нюансов в работе с каждым пациентом. К сожалению, врачи "по прописке" зачастую ограничены временным интервалом. Сегодня возможности медицины становятся шире, появляются клиники, где пациенты могут получать квалифицированную помощь и исчерпывающие ответы на свои вопросы. Многопрофильный центр медицинской реабилитации "Территория здоровья" – один из таких. Записаться на прием можно по телефону: 8-800-2-506-517.

Консультативная поликлиника Центра представляет собой многопрофильное учреждение, в котором работают опытные врачи различных специальностей. Пациентов консультируют не только терапевты и педиатры, но и травматологи-ортопеды, хирурги, неврологи, эндокринологи, диетологи, сомнологи, медицинские психологи и многие другие доктора. В общей сложности в штате поликлиники на сегодняшний день около 20 специалистов.

"Центр расширяет свои возможности, открывая прием новых профильных специалистов. Пул врачей постоянно обновляется – недавно его пополнили уролог, гинеколог, оториноларинголог, сосудистый хирург и косметолог. Появляются и развиваются новые направления – в том числе и эстетическая медицина, которая позволяет избавиться от многих проблем в сфере гинекологии и косметологии", – рассказали представители многопрофильного центра медицинской реабилитации "Территория здоровья".

Напоминаем, в поликлинике многопрофильного центра медицинской реабилитации "Территория здоровья" можно пройти комплексное обследование и проверить состояние здоровья. Подобный чек-ап позволяет выявить патологические изменения в работе организма на ранней стадии и своевременно начать лечение. По итогу обследования врачи составляют индивидуальные протоколы лечения для каждого пациента.

В стационарных и амбулаторных условиях оказывают специализированную помощь по различным линиям. Специалисты многопрофильного центра медицинской реабилитации "Территория здоровья" разработали множество программ реабилитации и оздоровления. Самыми востребованными сегодня остаются курсы восстановления опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы у взрослых и детей, медико-спортивная реабилитация, программы превентивной и антиэйдж-медицины. Узнать об интересующей вас программе или же получить информационную помощь о работе поликлиники можно по телефону: 8-800-2-506-517.

Многопрофильный центр медицинской реабилитации "Территория здоровья"

Алтайский край, Змеиногорский тракт, 36е.

Телефон: 8-800-2-506-517 (бесплатно по России).

Сайт

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.