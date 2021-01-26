Зарплатные запросы алтайских студентов оказались одними из самых низких в России

Большинство студентов из Алтайского края рассчитывают на зарплату в среднем в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Согласно данным, ожидания алтайских студентов являются одними из самых низких по стране. Аналогичных мыслей придерживаются обучающиеся из Кабардино-Балкарии, Республики Алтай, Марий Эл, Кировской, Курганской, Псковской, Тамбовской областей и Мордовии.

В среднем по России ожидания будущих специалистов колеблются в пределах 27,5 тыс. рублей. Наивысшая медианная зарплата зафиксирована в Чукотском автономном округе – 70 тыс. рублей. В Магаданской и Сахалинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе студенты хотели бы зарабатывать 50 тыс. Для москвичей показатель составил 45 тыс. рублей.

Чаще всего студенты искали работу "начинающим специалистом", продавцом-консультантом и администратором. Не готовы работать полный рабочий день только одна пятая от всех опрошенных.