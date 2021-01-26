В России назвали услуги, наиболее подорожавшие за время пандемии

Сервис "Авито" проанализировал объявления за 2020 год и назвал услуги, которые подорожали в России за время пандемии коронавируса ощутимее всего.

Абсолютным лидером стала уборка квартир. Стоимость выросла в среднем в полтора раза. По мнению экспертов, одна из причин – опережающий рост спроса в сравнении с предложением. Спрос на услугу за год вырос на 65%, а предложение – только на 35%.

На четверть подорожали услуги по ремонту и строительству. Спрос в этой сфере в пандемию вырос на 37%, а вот предложение – лишь на 3%.

Установка техники и рекламно-полиграфические услуги подорожали на 20%. При этом спрос на установку вырос на 81%, предложение – на 14%. А вот полиграфические услуги показали противоположный результат: спрос вырос на 21%, а предложение – на 52%.

Ранее amic.ru сообщал, что стоимость сотовой связи в России в 2021 году может вырасти на 15%. Таким образом операторы намерены компенсировать убытки, понесенные в 2020-м.