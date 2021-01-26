В России назвали услуги, наиболее подорожавшие за время пандемии

Сервис "Авито" проанализировал объявления за 2020 год и назвал услуги, которые подорожали в России за время пандемии коронавируса ощутимее всего.
Абсолютным лидером стала уборка квартир. Стоимость выросла в среднем в полтора раза. По мнению экспертов, одна из причин – опережающий рост спроса в сравнении с предложением. Спрос на услугу за год вырос на 65%, а предложение – только на 35%.
На четверть подорожали услуги по ремонту и строительству. Спрос в этой сфере в пандемию вырос на 37%, а вот предложение – лишь на 3%.
Установка техники и рекламно-полиграфические услуги подорожали на 20%. При этом спрос на установку вырос на 81%, предложение – на 14%. А вот полиграфические услуги показали противоположный результат: спрос вырос на 21%, а предложение – на 52%.
Ранее amic.ru сообщал, что стоимость сотовой связи в России в 2021 году может вырасти на 15%. Таким образом операторы намерены компенсировать убытки, понесенные в 2020-м.
Комментарии
Ну не знаю, из 700тысяц барнаульцев, только 3 тысячи недовольными оказались. Остальных все устраивает. Станет совсем внемоготу всегда есть возможность сесть в тюрьму, там бесплатно кормят и коммуналка бесплатная.
Подорожали ритуальные услуги. Гроб, крест, рытье ямы.
на 50%