Алтайских депутатов обязали декларировать сведения о криптовалюте и цифровых активах

Алтайские депутаты теперь обязаны декларировать свои цифровые активы, если таковые у них имеются. Законопроект приняли на сессии АКЗС 28 января.

В новом законе "О противодействии коррупции" цифровая валюта признается имуществом. Декларировать информацию о своих кибер-заначках должны будут муниципальные и государственные служащие, а также лица их замещающие.

"Они при декларационной компании должны уведомить, что у них есть такие цифровые финансовые активы, то есть указать, есть ли у них криптовалюты. Это первый шаг в виде декларирования доходов и использования этих операций", – сказал председатель правового комитета АКЗС Денис Голобородько.

Документ рассмотрели сразу в двух чтениях, а за его принятие проголосовали 59 депутатов из 60.