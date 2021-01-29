Свыше 19 тысяч новых случаев коронавируса подтвердили в России за сутки

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 19 238 новых случаев коронавируса. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, всего с начала эпидемии в стране выявлено 3 813 048 случаев инфекции.

Лидерство по суточному приросту занимает Москва (+2799), на втором месте находится Санкт-Петербург (+2284), на третьем – Московская область (+1044). Алтайский край, в котором за сутки выявили 185 инфицированных, занимает 32-е место.

Из больниц за сутки выписали 26 204 человека, всего выздоровели 3 225 462 жителя страны.

С подтвержденным коронавирусом скончались еще 534 пациента, общее число летальных исходов достигло 72 185.