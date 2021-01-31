Тепло и преимущественно без осадков. О погоде в Алтайском крае 31 января

Относительно теплый день установится в Алтайском крае в воскресенье, 31 января. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, местами по югу столбики термометров покажут от -4 до -1 градуса. Утром местами изморозь и туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле в светлое время суток прогнозируется от -11 до -13 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков, утром возможна изморозь, сильная гололедица. Скорость ветра может достигать 7 м/с.