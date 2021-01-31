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Кабмин выделил 68,5 млрд рублей на выплату пособий по нетрудоспособности

, ИА "Амител"
Деньги пойдут на выплаты пособий в I квартале 2021 года
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Фонду соцстрахования 68,5 млрд рублей на выплату пособий по нетрудоспособности. Об этом сообщает ТАСС.

"Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС). Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщили в пресс-службе кабмина.

Из-за коронавируса нагрузка на бюджет фонда сильно возросла и для стабилизации ситуации было принято решение о дополнительном финансировании.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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