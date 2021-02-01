Тепло и туманно. О погоде в Алтайском крае 1 февраля

Первый день февраля в Алтайском крае будет очень теплым. Местами температура воздуха может подняться до +2 градусов.

В регионе температура воздуха составит -7...-12 градусов, по юго-западу до -3...+2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -11...-13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.