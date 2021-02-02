Барнаульца осудили за пьяную езду после ссоры с супругой

28-летнего жителя Барнаула приговорили к году лишения свободы условно за пьяную езду. Мужчина поссорился с супругой из-за ее работы в ночную смену и в состоянии алкогольного опьянения сел за руль.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, барнаулец на большой скорости ездил по улицам города. Узнав об этом, две подруги его жены начали преследовать мужчину и догнали его возле бара, куда нарушитель заехал за спиртным. Женщины своим автомобилем перегородили дорогу машине лихача, после чего вызвали сотрудников ДПС.

В результате суд назначил горожанину наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Отмечается, что ранее мужчина уже имел судимость.