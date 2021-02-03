Мэрия Барнаула потребовала от владельцев снести десятки зданий

Администрация Барнаула составила перечень частных построек, подлежащих сносу. Эти объекты внесены в список по решениям суда в 2020 году или еще рассматриваются в инстанциях. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

В список попали 50 объектов, а основной причиной стало отсутствие необходимых разрешительных документов на возведение. Некоторые из этих требований уже исполнены.

Среди строений шесть жилых домов. Три их них – недостроенные и находятся в поселке Бельмесево, а два дома – в микрорайоне Озерном.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле снесут капитально отремонтированный дом. Когда ремонт уже был почти завершен, а 5 млн рублей, выделенные на работы, потрачены, третья экспертиза признала здание аварийным.