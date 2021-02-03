От маркетинга до бухгалтерии. Центр "Мой бизнес" приглашает на бесплатное обучение

Центр "Мой бизнес" приглашает бизнесменов Алтайского края в "Школу предпринимательства". Это образовательная программа развития навыков ведения бизнеса. Занятия пройдут с 15 по 19 февраля 2021 года. Участие бесплатное.
"Школа предпринимательства" будет полезна людям, которые уже развивают свое дело. Спикеры расскажут, как улучшить финансовые и производственные показатели бизнеса, помогут проанализировать деятельность предприятия. В итоге участники смогут разработать подробный план развития своего дела.
Тренинг включает такие темы, как:
- маркетинговые исследования и анализ бизнеса;
- маркетинговое планирование для повышения эффективности бизнеса и продвижения товаров/услуг;
- управление человеческими ресурсами;
- управление товарно-материальными запасами;
- финансовое планирование;
- калькуляция себестоимости товара/услуги;
- ведение бухгалтерского учета;
- управление предприятием.
Место проведения тренинга: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр "Мой бизнес". Регистрация на сайте. Количество мест ограничено.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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