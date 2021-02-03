От маркетинга до бухгалтерии. Центр "Мой бизнес" приглашает на бесплатное обучение

Центр "Мой бизнес" приглашает бизнесменов Алтайского края в "Школу предпринимательства". Это образовательная программа развития навыков ведения бизнеса. Занятия пройдут с 15 по 19 февраля 2021 года. Участие бесплатное.

"Школа предпринимательства" будет полезна людям, которые уже развивают свое дело. Спикеры расскажут, как улучшить финансовые и производственные показатели бизнеса, помогут проанализировать деятельность предприятия. В итоге участники смогут разработать подробный план развития своего дела.

Тренинг включает такие темы, как:

маркетинговые исследования и анализ бизнеса;

маркетинговое планирование для повышения эффективности бизнеса и продвижения товаров/услуг;

управление человеческими ресурсами;

управление товарно-материальными запасами;

финансовое планирование;

калькуляция себестоимости товара/услуги;

ведение бухгалтерского учета;

управление предприятием.

Место проведения тренинга: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр "Мой бизнес". Регистрация на сайте. Количество мест ограничено.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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