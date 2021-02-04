На Сахалине самолет совершил экстренную посадку из-за задымления

Самолет из Хабаровска совершил экстренную посадку на Сахалине из-за задымления в кабине пилота. Об этом сообщает РИА Новости.

"Через 20 минут после вылета из Хабаровска в кабине пилота произошло задымление, командир воздушного судна уведомил оперативные службы. Задымление удалось ликвидировать самостоятельно", – рассказали агентству в аэропорту Южно-Сахалинска.

На борту находились 90 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших нет.

8 января самолет компании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Новосибирск – Сургут, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. По предварительным данным, у воздушного судна отказал правый двигатель.