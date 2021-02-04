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Уникальный шанс. Под гаражную амнистию попадут 3,5 млн россиян

, ИА "Амител"
Возможность оформить свой гараж в собственность получат и жители Алтайского края

Госдума одобрила в первом чтении закон о гаражной амнистии. Инициатива, предложенная партией "Единая Россия", с высокой долей вероятности будет поддержана на самом высоком законодательном уровне. Это позволит владельцам официально закрепить за собой "дома для авто" и землю под ними до 1 марта 2026 года. И обезопасить свое имущество от сноса. Подробности сообщает сайт партии "Единая Россия".

Что это за амнистия?

В партии рассказали, что предлагают упростить процесс оформления права собственности на гараж. Сегодня на это требуется немало документов и средств. Ведь только за кадастровую оценку Росреестру придется заплатить в среднем 5-7 тысяч рублей. А ведь есть еще и госпошлина.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов законопроекта – единоросс Павел Крашенинников – рассказал, что партия предлагает переложить эту работу на органы местного самоуправления. 

Чтобы подтвердить свое право на гараж, будет достаточно справки о членстве в кооперативе, документа о распределении объекта в совхозе или любого другого официального подтверждения (техплан, выписка из технической инвентаризации). Если в каком-то регионе распространены иные документальные формы подтверждения, то можно будет учитывать и их. Главное, чтобы такое решение официально приняли на уровне субъекта.

И чтобы гараж не был "ракушкой"

Новый закон защитит не только сам гараж, но и землю под ним. Ведь сегодня это даже более актуальная проблема. Если человек не оформил земельные "квадраты" на себя, то участок могут забрать без компенсации и передать, например, под застройку. В случае принятия амнистии собственники будут защищены не только от желающих построить на их месте очередную многоэтажку или торговый центр, но и от изъятия для государственных и муниципальных нужд, таких как строительство дороги.

"Амнистия будет направлена только на капитальные строения. Это объекты, которые можно признать недвижимостью. "Ракушки" – это движимый объект", – пояснил Павел Крашенинников.

Особые условия будут для инвалидов – они получат приоритет на использование земельного участка и место для парковки возле дома. Кроме того, четко пропишут, как оформить гараж и землю, полученные в наследство и не зарегистрированные ранее.

А ее точно примут?

Повторимся, законопроект прошел пока только первое чтение. Но уже имеет всестороннюю поддержку со стороны профильных объединений и ведомств. Так, в Росреестре считают, что гаражная амнистия – это демонстрация баланса частных и публичных интересов.

"Это возможность оформить свои права всем добросовестным гражданам, которые владеют гаражами, но по ряду причин не могут этого сделать. Но в то же время не должно быть возможности легализовать откровенный самострой, возведенный со всеми возможными нарушениями действующих правил создания объектов капитального строительства", – прокомментировал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Во Всероссийском обществе автомобилистов закон тоже поддерживают и очень ждут. По словам руководителя организации Валерия Солдунова, важно, что этот процесс наконец начался. 

О его важности говорит и барнаульский депутат, глава фракции "Единая Россия" в городской Думе Вячеслав Перерядов.

"В столице Алтайского края десятки гаражных кооперативов и отдельно стоящих гаражных сооружений, среди которых есть и те, что вне правового поля. Оформление в собственность таких сооружений для людей становится большой проблемой", – отметил он.

В прошлом году только к нему поступило семь обращений от жителей с просьбами о помощи в сохранении "гаражного имущества". А сколько их поступает остальным депутатам и в партию. Вячеслав Перерядов пояснил: во многих случаях решить эту проблему пока невозможно. Так что амнистия может серьезно смягчить ситуацию с регистрацией гаражей в городе.

Кстати, при подготовке закона партия учла не только свои представления о том, как правильно решить эту проблему. Приняли во внимание и опыт регионов. О своих практиках рассказали представители 55 субъектов страны. Например, в Ульяновской области есть региональная норма о бесплатном получении в общедолевую собственность участка членам гаражных кооперативов. Партия будет собирать предложения до 24 февраля, а уже в марте 2021 года проект могут принять окончательно.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.02.2021 12:45
- гость -

Логика проста: Есть собственность - плати налог.

4.02.2021 12:54
- гость -

"Ведь только за кадастровую оценку Росреестру придется заплатить в среднем 5-7 тысяч рублей."

Вы откуда эту "ЕРЕСЬ" всю тащите-то!!!!!!!!!!!?
Какая кадастровая оценка, сразу видно что автЫрь вообще на владеет информацией о постановке объектов недвижимости.
Хоть бы сначала тему "профильтровали" а потом писали.
Или "чукча не читатель, чукча писатель!"?

4.02.2021 13:06
Гость

Думаю, это забота не о гражданах, а потенциальное прибавление 3,5 миллионов налогоплательщиков

4.02.2021 13:33
точный

У меня гараж оформлен- есть договор купли-продажи и есть свидетельство о собственности и налог я за него плачу каждый год.

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