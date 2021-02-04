Толпа подростков жестоко избила уральскую школьницу

Жители Нижнего Тагила сняли на видео толпу подростков, которые жестоко избивали девочку. Очевидцы рассказали, что всего в инциденте участвовали девять человек. Они по очереди пинали ребенка, пока школьница без сознания не упала на снег. При этом подростки постоянно оскорбляли жертву.

Следственный комитет проводит проверку. Подростки подозреваются в совершении побоев и истязании.

"Личности потерпевшей девочки и драчунов сотрудники полиции оперативно установили. В учебные заведения выехали сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних микрорайона Вагонка. Ситуацию взял на личный контроль начальник УМВД по Нижнему Тагилу полковник Ибрагим Абдулкадыров", – рассказали порталу ura.ru в региональном МВД.

При этом сама пострадавшая в полицию не обращалась.

Напомним, в декабре 2020 года подростка в тяжелом состоянии увезли в больницу после массовой драки у торгового центра "Ривьера" в Бийске. По информации издания, причиной конфликта послужила "неформальная одежда" одного из школьников.