Соседи пожаловались на бийчанку, которая держит в квартире 26 котов

В Бийске жильцы многоквартирного дома обратились в службу ветконтроля, написав пост-призыв в группе помощи животным в соцсети "ВКонтакте". Люди требуют разобраться в ситуации с соседкой, которая держит в квартире множество кошек. Зоозащитники, прибывшие на вызов, насчитали 26 животных.

"Сейчас на эту женщину начали сыпаться жалобы от соседей, ей не дают жить. Мы со своей стороны готовы ей помочь в вакцинации, стерилизации и частичном пристрое. Но все упирается в финансы. Друзья, проблема, нам кажется, эта общая. Женщина не специально ходила по городу и собирала их. Она делает все, что в ее силах, отдавая на это последние копейки", – гласит запись в паблике "Общество защиты животных "Преданность" в социальной сети "ВКонтакте".

Многие люди очень быстро откликнулись на призыв, большинство согласились с тем, что помощь необходима. Но не обошлось и без негатива: часть комментаторов уверены, что женщина сама плодила кошек, и рады, что история получила огласку.

Как сообщают волонтеры, всех животных уже привили от бешенства. Кошки здоровы, и через пару недель пройдут ревакцинацию. Кроме того, идет сбор денег на стерилизацию питомцев.