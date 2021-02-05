Ректор ГАГУ снял свою кандидатуру с выборов после скандала с подтасовками

Ректор Горноалтайского госуниверситета Валерий Бабин передумал участвовать в выборах ректора.

Он написал заявление, в котором попросил аттестационную комиссию во главе с министром образования Валерием Фальковым не рассматривать направленные им документы и не проводить в отношении него аттестацию в качестве кандидата на пост руководителя вуза. Документ опубликовали на сайте образовательного учреждения.

Напомним, Валерий Бабин стал ректором в 2011 году. В 2016-м его переизбрали еще на пять лет. Следующие выборы должны пройти в текущем году.

Ранее стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту подтасовок приемной комиссией ГАГУ результатов экзаменов абитуриентов.

По версии следствия, должностные лица приемной комиссии университета в период приемной кампании 2020-2021 учебного года внесли изменения в тестовые бланки вступительных испытаний по профильным предметам абитуриентов, не набравших утвержденные приказом ректора ГАГУ минимальные баллы по предметам вступительных испытаний по направлениям бакалавриата и специалитета, и, соответственно, не имеющих право на зачисление в вуз.

Правоохранители насчитали не меньше 26 студентов, поступивших в университет при помощи таких махинаций.