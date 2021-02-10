Как рыба в воде: "Магис Дети" проводит бесплатные тренировки по плаванию

В клубе "Магис Дети" в феврале запустили декаду бесплатного плавания. С 10 по 20 число спортивный клуб дарит всем детям от 3 месяцев до 13 лет бесплатное первое занятие в бассейне.

Как отмечают в клубе, пробная тренировка помогает детям не только познакомиться с командой тренеров и возможностями плавательного комплекса, но и в целом понять, насколько им интересен этот вид спорта. А родители узнают компетентное мнение о перспективах своего ребенка в плавании и получат индивидуальные рекомендации по дальнейшим занятиям.

В "Магис Дети" шесть современных бассейнов: теплые малые для "юных рыбок", и комфортные большие с дорожками длиною 25 метров для "акул" постарше. Все ванны оснащены бережной системой очистки воды (вычеркиваем беспокойства по поводу аллергии на хлорку и неприятные инфекции).

Для мальчиков и девочек предусмотрены комфортные раздевалки, выходящие к месту купания. Родители могут быть уверены, что даже самый маленький и скромный ребенок сможет подготовиться к тренировке и собраться после нее – сотрудники клуба всегда помогают маленьким спортсменам с переодеванием и сушкой волос (фен здесь всегда наготове).

Детские тренировки проходят как в группах по возрастным категориям и уровню подготовки, так и индивидуально с тренером. Каждый наставник – специалист высшей категории, прошедший особую подготовку и имеющий опыт работы с детьми.

Кстати, для юных пловцов в клубе разработана увлекательная система мотивации, а значит, ребенок наверняка будет посещать занятия с воодушевлением.

Пожалуй, будет лишним рассказывать о пользе плавания для здоровья ребенка и важности этого навыка во взрослой жизни. Поэтому просто позвоните в один из клубов "Магис Дети" – на Красноармейском или на Взлетной – и забронируйте удобное время. Гарантируем, что уже на первом бесплатном занятии ребенок получит море позитивных впечатлений.



"Магис Дети"

Адрес: ул. Взлётная, 25, тел.: 226-616

Адрес: пр. Красноармейский, 25, тел.: 566-700

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