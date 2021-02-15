"Динамо-Алтай" зовет болельщиков на последние домашние матчи "регулярки"

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" проведут заключительные домашние матчи регулярного сезона 2020/2021 на нынешней неделе. В рамках первенства ВХЛ барнаульцы сыграют с "Кристаллом" из Саратова.

Поединки пройдут на льду "Титов-Арены" 17, 18, 20 и 21 февраля. Матчи состоятся со зрителями на трибунах. Посетить игры можно при соблюдении всех норм безопасности. Так, обязательно наличие защитной маски. При входе на арену у зрителей измерят температуру тела. Если она окажется повышенной, то посмотреть игру не разрешат. В фойе и на трибунах "Титов-Арены" необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

17, 18 и 20 февраля матчи начнутся в 19 часов. 21 февраля старт игры намечен на 17:00.