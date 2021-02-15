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По инициативе ЕР российское село получит еще 3,6 млрд рублей на развитие

, ИА "Амител"
Правительство России направило на госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" дополнительные средства

3,6 млрд рублей пойдут на социальные объекты российских сел. На продлении финансирования настояла партия "Единая Россия", сообщает сайт ER.ru. Деньги будут направлены на реализацию двух важных направлений.

Первое – развитие социальной инфраструктуры. Адыгея, Алтай, Башкирия, Волгоградская, Нижегородская, Смоленская, Томская области и другие регионы получат в общей сумме 2,4 млрд рублей. На эти деньги по стране отремонтируют десятки школ, детских садов, Домов культуры, спортивных комплексов, амбулаторий, музеев, газопроводов и очистных сооружений. А также закупят автобусы для школ и машины скорой помощи. Вся эта масштабная работа позволит создать более 7,5 тысячи новых рабочих мест.

Второе направление – программа льготной сельской ипотеки. Около 1 млрд рублей пойдет на улучшение жилищных условий для 23 тысяч человек.

"Эти средства дадут не просто новый толчок для развития малых населенных пунктов, а в целом повысят качество жизни граждан на селе, где условия должны быть максимально приближены к городским – у людей должно быть все необходимое для развития и комфорта", – уверен временно исполняющий обязанности заместителя "Единой России" Дмитрий Кобылкин.

Он подчеркнул, что рост финансирования программы был и остается для партии приоритетным. Потому что селам нужно развитие. О том же говорил на недавнем заседании правительства и премьер-министр Михаил Мишустин – регионам требуются эти средства, чтобы обеспечить качественную жизнь в любом населенном пункте.

На дополнительное финансирование рассчитывают и в Алтайском крае, ведь здесь доля сельского населения составляет 43%.

"В 2020 году более 1 млрд рублей было направлено на улучшение жилищных условий сельчан. Также в крае реализовано 192 общественно значимых проекта на общую сумму 217 млн рублей. Все это в совокупности придало импульс, внесло вклад в развитие села и улучшение жизни сельчан", – прокомментировал заместитель секретаря отделения партии "Единой России" в Алтайском крае, депутат регионального парламента Сергей Серов.

Он подчеркнул, что оперативно принятое федеральным правительством решение о дополнительном выделении средств позволит продолжить работу в этом направлении. 

Координатор партпроекта "Российское село" в регионе, депутат Госдумы Иван Лоор кроме того отметил, какое значение имеют и остальные 2,6 млрд на реализацию проектов.

"Это лишь малая часть от той потребности, в которой сегодня нуждается село. Поэтому обязательно будем продолжать работать над финансовым обеспечением принятой программы комплексного развития сельских территорий и дальше", – добавил Лоор.

Напомним, в целом на программу развития сел в России заложены средства в размере 31 млрд рублей. Еще 186 млрд запланировали в бюджете на ближайшие три года с учетом поправок "Единой России". На эту немалую сумму должны построить более 300 Домов культуры, еще около 1000 – модернизировать. В более чем 900 сельских школах будут создавать условия для занятий спортом. По словам председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, в первом квартале 2021 года власти еще вернутся к обсуждению программы и ее финансирования.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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