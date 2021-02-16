Работа на результат. Алтайские предприятия подвели итоги участия в нацпроекте

На предприятиях "Алтайвитамины" и "Агро-Сибирь" подвели первые итоги национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В рамках программы приглашенные эксперты помогли работникам предприятий проанализировать состояние потоков, выявить слабые места, а также разработать план решения выявленных проблем.

Экспертами выступили представители компании "Профит Консалт". Их работу контролировали специалисты регионального центра компетенций.

Пилотным потоком для оптимизации и внедрения инструментов бережливого производства на предприятии "Алтайвитамины" выбрали производство драже "Ревит" в цехе готовых форм. Всего за полгода компания сократила объемы незавершенного производства на 64% – с 6373 до 2287 кг, снизила время протекания процесса на 36% – с 9982 до 6413 минут, повысила выработку в потоке на 30% – с 25,84 до 33,5 упаковки в сутки на человека.

"Агро-Сибирь" стала первым аграрным предприятием – участником нацпроекта на Алтае. По итогам шести месяцев на пилотном потоке – производстве молока – компания сократила объемы незавершенного производства на 39% – с 101 524 до 61 930 кг, снизила время протекания процесса с 44 570 до 44 102 минут, нарастило выработку сотрудников потока с 16 731 до 17 652 кг на человека, а также уменьшила брак с 31 434 до 16 050 кг.

Кроме того, на обоих предприятиях составили планы по охвату всех потоков производства до конца 2023 года.

Напомним, что мероприятия нацпроекта реализуют в течение трех лет. На первом этапе эксперты вместе с представителями компании работают над оптимизацией производственных процессов. Это занимает около полугода. Далее, после обучения сотрудников и создания так называемого проектного офиса, предприятие уже самостоятельно тиражирует полученный опыт на другие участки производства.

Согласно проекту, предприятия-участники должны обеспечить рост производительности труда на 10% в первый год участия, 15% – во второй и 30% роста – в заключительный, третий год участия в нацпроекте.

Отметим, национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.