Услуги Пенсионного фонда будут оказывать в МФЦ

Часть услуг Пенсионного фонда России будут оказывать в многофункциональных центрах (МФЦ). Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Алтайскому краю, регион участвует в соответствующем пилотном проекте. Нововведения начнут действовать с 1 июня.

Вскоре в МФЦ жители края смогут получить справку о размере пенсии, информацию о состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования, сертификат на материнский (семейный) капитал и т.д. Всего в МФЦ "перейдут" семь "пенсионных" услуг.

В ПФР отмечают, что большинство услуг, кроме выдачи сертификата на материнский капитал, будут предоставлять в режиме реального времени. Иными словами, человек сможет получить услугу сразу же, без повторных визитов в МФЦ.

Добавим, что это не единственное нововведение в области пенсионного обслуживания в этом году. С 1 июля заработает Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. В этом контакт-центре в круглосуточном режиме можно будет получить информацию о мерах социальной поддержки и узнать необходимые сведения относительно работы Пенсионного фонда РФ, Роструда, Фонда социального страхования, медико-социальной экспертизы. На данный момент у всех перечисленных структур отдельные контакт-центры.