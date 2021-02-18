Услуги Пенсионного фонда будут оказывать в МФЦ

Часть услуг Пенсионного фонда России будут оказывать в многофункциональных центрах (МФЦ). Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Алтайскому краю, регион участвует в соответствующем пилотном проекте. Нововведения начнут действовать с 1 июня.
Вскоре в МФЦ жители края смогут получить справку о размере пенсии, информацию о состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования, сертификат на материнский (семейный) капитал и т.д. Всего в МФЦ "перейдут" семь "пенсионных" услуг.
В ПФР отмечают, что большинство услуг, кроме выдачи сертификата на материнский капитал, будут предоставлять в режиме реального времени. Иными словами, человек сможет получить услугу сразу же, без повторных визитов в МФЦ.
Добавим, что это не единственное нововведение в области пенсионного обслуживания в этом году. С 1 июля заработает Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. В этом контакт-центре в круглосуточном режиме можно будет получить информацию о мерах социальной поддержки и узнать необходимые сведения относительно работы Пенсионного фонда РФ, Роструда, Фонда социального страхования, медико-социальной экспертизы. На данный момент у всех перечисленных структур отдельные контакт-центры.
Комментарии
Как все красиво написано, а по факту сокращение работников ПФР ( оптимизация).
И правильно, ПФР вообще нужно убирать, а то раздули в свое время штат бездельников и платили большие зарплаты за счет пенсионеров.
А кто сказал, что будут сокращения в ПФР?
Всего лишь отркоют ещё больше МФЦ, куда наберут ещё больше сотрудниц на никому не нужные перебирания и распечатки никому не нужных бесконечных бумаг.
У нас вообще "цифровизация" и доступность печатной и множительной техники повсюду привели лишь к кратному увеличению бюрократии, бумагооборота, отчётности и объёмов архивов.
18.02.2021 08:32
- гость -
распечатки никому не нужных бесконечных бумаг.
В смысле ненужных? На руки отдают только справки или договора, которые как раз нужны.
На руки отдают только справки или договора, которые как раз нужны.
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Когда придёте в МФЦ по любому вопросу, обратите внимание, сколько сотрудница делает ксерокопий, распечаток и сколько бумаг вам приходится подписывать.
МФЦ это второй филиал ада