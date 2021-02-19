Владимиру Соловьеву запретили въезд на территорию Латвии

Российский телеведущий Владимир Соловьев включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии. Об этом заявил министр иностранных дел республики, пишет ТАСС.

"На основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики", – написал Эдгарс Ринкевичс, отметив, что для Латвии неприемлемо "восхваление нацизма".

Ранее Владимир Соловьев заявил, что удар бойцом ОМОНа россиянки в живот на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге является "хорошо подготовленной провокацией".