Хоккеисты "Алтая" обыграли "Металлург" на открытии турнира памяти Алексея Черепанова

Юные хоккеисты "Алтая" выиграли первый матч турнира памяти алтайского хоккеиста Алексея Черепанова. 19 февраля барнаульцы сошлись с новокузнецким "Металлургом" в "Карандин-Арене" и выиграли со счетом 5:3. В другом матче стартового дня новосибирская "Сибирь" разгромила омский "Авангард" с результатом 7:1.

Напомним, что Алексей Черепанов родился в селе Озерки Тальменского района 15 января 1989 года. В детстве, помимо хоккея, он занимался футболом, однако впоследствии предпочел хоккей и отец возил его на тренировки в Барнаул.

В 12 лет юный спортсмен уехал в Омск, а в 2006 году дебютировал в составе основной команды "Авангарда". Свою первую шайбу за омичей Алексей забросил 4 октября 2006 года в матче против новокузнецкого "Металлурга". 17 марта 2007 года Черепанов побил рекорд по количеству голов, забитых новичком чемпионатов России в одном сезоне – 17 шайб.

13 октября 2008 года в подмосковном Чехове во время матча чемпионата КХЛ между местным "Витязем" и "Авангардом" у Черепанова остановилось сердце за три минуты до финальной сирены. Игрок доехал до скамейки запасных и упал на лавку. Хоккеиста увезли в больницу, где он скончался от сердечного приступа.

Матчи памятного турнира проходят в "Карандин-Арене" на Жасминной, 3. Вход на игры свободный.