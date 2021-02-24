25 серий сериала, 10 дней музыки: жители Алтая стали тратить в два раза больше трафика

По данным Билайна, жители Алтайского края в декабре 2020 года потратили в сети 4G в два раза больше трафика, чем за тот же период в 2019 году. В среднем ежемесячно абонент Билайна использовал порядка 13 Гб мобильного трафика, увеличив свою активность более чем в 1,5 раза.

"Несмотря на растущую нагрузку на сеть, скорости сети 4G также растут: в конце 2020 года они были выше на 25%, чем годом ранее. Это позволило абонентам продолжать комфортный серфинг в интернете на смартфоне или планшете. Так, 13 Гб для каждого абонента – это до 25 серий по 45 минут любимого сериала, более 12 тысяч фотографий, загруженных и просмотренных в социальных сетях, более 10 дней непрерывного прослушивания аудиофайлов в режиме онлайн", – отмечают представители компании.

Напомним, в 2020 году на территории Алтайского края стало на 15% больше новых вышек. Технические специалисты Билайна модернизировали сети 4G LTE: появилась возможность одновременно обслуживать большее число абонентов на большей скорости.

По данным оператора, обновленная скорость в пиковые часы нагрузки составляет около 15-20 Мбит/с. Это позволяет сделать серфинг в интернете на смартфоне или планшете комфортнее: страницы, видео и музыка теперь загружаются быстрее, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче.