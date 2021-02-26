Неторопливая пятница. Животные, которые никуда не спешат

Фото из сети Интернет

26 февраля в мире отмечается День неторопливости. Придумали его праздные итальянцы, которые считают, что в жизни надо следовать 14 заповедям отказа от спешки. Среди них – это совет вставать по утрам на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком, или, например, не нервничать, стоя в пробке.

Кажется, животные из нашей фотоподборки не соблюдают все заповеди. Правда, и нервничать, стоя в пробке, им не грозит, но наслаждаться моментом поучиться у них точно стоит.