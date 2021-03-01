Данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в Сеть

База данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для Android появилась в продаже на даркнет-форумах. В ней содержатся не только адреса электронной почты, пароли и логины, но и информация об их мобильных устройствах и платежах.

Как пишет "Коммерсантъ", речь идет о клиентах приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN, которые пользуются популярностью в том числе и в России. База, с которой ознакомилось издание, датируется 24 февраля 2021 года. В одном из образцов в архиве на продажу содержится информация об устройствах пользователей VPN, включая серийные номера, типы телефонов и бренды.

По мнению экспертов, полученные сведения могут использоваться для фишинга, кражи CVV-кодов банковских карт и других видов мошенничества.