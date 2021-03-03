Рисуют все. Как получить качественное художественное образование, не поступая в вуз

Студия рисования "ProИЗО" меньше года работает в творческом пространстве краевой столицы. Но ее ученики уже буквально за несколько месяцев пробуждают своего внутреннего художника и способность изобразить радость даже у кубика и треугольника. Руководитель студии Татьяна Бехало рассказала amic.ru, как разработала программу, которая объединила академические основы изобразительного искусства, творческий подход и богатый личной опыт. В "ProИЗО" убеждены: двигаясь от простого к сложному, овладеть кистью и карандашом сможет любой.

Изображая жизнь

Татьяна Бехало рисует столько, сколько себя помнит. Со школьных лет краски и карандаши были ее проводником в мир цветов и форм. В 14 лет она поступила в художественное училище. После него три года отработала в сельской школе педагогом по изобразительному искусству. Посередине учебного года она сорвалась и поехала поступать в Омский педагогический университет им. Горького. Деканом художественно-графического факультета тогда был известный художник-живописец Амангельды Шакенов. Она покорила его своим напором и целеустремленностью, поступив сразу на второй курс вуза. И дальше – ни дня без творчества.

"Нас больше готовили как художников, нежели как педагогов. Большую часть времени уделяли практике – непосредственно изобразительному искусству. Я никогда не планировала преподавать, меня больше привлекал сам процесс творчества. Но это невозможно, не отдавая кому-то знания, которыми сам владеешь", – рассказала Татьяна Бехало.

После университета она преподавала в Омском педучилище. Когда случился переезд на Алтай, начала вести занятия по изобразительному искусству в лицее. В прошлом году Татьяна переехала в Барнаул и открыла изостудию в самом центре краевой столицы. Октябрь был не самым удачным временем для этого – с выбором секций и студий определяются перед началом учебного года. К тому же эпидемия коронавируса диктовала свои условия.

"Я никогда не работала спустя рукава – так воспитано наше поколение. Качество всегда было в приоритете, особенно если речь об образовании. Накопив огромный багаж знаний и опыт – более 40 лет, – появилось четкое осознание, что время уходит и нужно успеть передать их другим", – говорит Татьяна Бехало.

Как начать рисовать взрослым

Несмотря на то, что "ProИЗО" еще нет и года, в студии уже образовался круг постоянных учеников, в том числе взрослых. Среди них много одаренных, несмотря на отсутствие художественного образования.

Чаще всего педагог слышит слова: "Я всю жизнь хотел рисовать". В этой студии начинающие художники наверстывают упущенные моменты творчества. Для кого-то занятия становятся хобби, для кого-то – терапией.

"Я, скорее, не учитель, а соучастник творческого процесса, который направляет их сознание и руки. Во время занятия редко сажусь за мольберт сама – могу увлечься. К тому же не могу находиться к людям спиной – мне нужно видеть, как они ведут работу и в каком направлении двигаются. Я заранее создаю картину, а на уроке обязательно показываю, как выполнен тот или иной сложный фрагмент, подсказываю – как положить мазок, сделать растирку или переход", – поясняет Татьяна Бехало.

По словам практикующего художника-педагога, безнадежных нет. Если есть трудолюбие, настойчивость и огромное желание рисовать – можно прийти и научиться этому с нуля.

"Безусловно, кто-то быстрее схватывает, кому-то требуется чуть больше времени. У нас есть группа, которая в неизменном составе проходит курс за курсом. Мы начинаем с основы – академического рисунка. Без него работа не пойдет ни по одному направлению. Конечно, бывает, не получается штриховка, не получается поставить руку, но очень приятно видеть, как люди стараются. Успехи некоторых учеников замечают даже профессиональные художники", – говорит преподаватель.

Для взрослых разработан ряд программ – несколько спецкурсов длиной месяц, на которых они овладевают основами академического рисунка, живописи пастелью, маслом и акварелью. Занятия проходят по выходным с 11:00 до 20:45. По словам педагога, если человек видит, что у него получается, а самое главное – не теряется интерес к процессу, ему рекомендуют перейти на долгосрочный курс "Начинающий художник". На протяжении 17 месяцев ученики уже более глубоко погружаются в мир изобразительного искусства, двигаясь от простого к сложному.

"Наши занятия на 80% – практика. В качестве теории мы оставили самое главное – те знания, которые чаще всего нужны для творчества. Все уроки курса тесно связаны и дополняют друг друга, начиная от самых простых упражнений и заканчивая большими финальными работами", – подчеркивает руководитель студии.

Занятия курса "Начинающий художник" проходят в вечернее время – дважды в неделю и длятся по 2 часа 15 минут. На сегодняшний день стоимость курса составляет 2100 руб. в месяц, включая абсолютно все материалы. По окончании курсов выдается сертификат, подтверждающий факт прохождения обучения. Сертификат и все работы можно включить в портфолио тем, кто хочет двигаться дальше и получить классическое образование.

Также раз в неделю – по пятницам – в студии "ProИЗО" проводят мастер-классы. Демонстрируются различные техники, как правило, работают с акрилом, акварелью, масляными красками, декоративными материалами.

Курсы для детей

Много лет Татьяна Бехало работала с детьми, и, конечно, этот опыт нашел отражение в "ProИЗО". Для самых маленьких (с 5 до 8 лет) открыто направление "Первые шаги". На протяжении полутора лет маленькие художники учатся работать с различными материалами – от сухой пастели и восковых мелков до угля и туши, а также – с бумагой и пластилином.

"Занятия, как правило, проходят в игровой форме, но в них обязательно вплетаются знания. Дети знакомятся с цветоведением, композицией, перспективой, правилами создания рисунка. У малышей мы проводим по два занятия длиной по 35 минут – дважды в неделю", – отмечает педагог.

Ученики также получают сертификаты после прохождения "Первых шагов", а стоимость курса – 1850 руб./месяц.

Кто ты – график или живописец?

Следующая возрастная группа – с 9 до 15 лет – называется "Юный художник". Ученики переходят от игры к настоящему искусству. Они осваивают основы академического рисунка и живописи в разных стилях. Занятия проходят два раза в неделю по три урока, каждый урок – 45 минут. По словам Татьяны Бехало, все задания делаются в один прием – дети не уходят домой с незаконченной работой.

"Занятия организованы так, чтобы ребенок пришел и, не теряя ни минуты, приступил к делу. Первые три месяца мы занимаемся развитием творческих способностей, изучаем все основные технологии. Все это время наблюдаю за детьми, рассматриваю – где каждый из них может проявить себя лучше (в графике, живописи или декоративном искусстве) и расставляю акценты. Очень важно, чтобы у ребенка не произошло разочарования просто от того, что он не проявил себя в какой-то технологии", – подчеркивает преподаватель.

И только спустя три месяца дети приступают к самому сложному – основам рисунка и живописи. По словам руководителя студии, образовательную программу она писала почти год. В итоге получилась квинтэссенция академических знаний и собственного опыта.

"Я оттолкнулась от основ художественной школы, но опустила многие теоретические моменты. Мы ввели то самое вступление длиной три месяца, которое помогает легче перейти к знаниям, а самое главное – понять задатки начинающего художника. Кроме того, мы обогатили переход от академизма к творческому заданию по этой же теме – увязали с художественным образом и добавили его. Так, на начальном этапе основы графики мы изучаем через геометрические тела. Чтобы от основ перейти к творчеству, мы предлагаем детям подумать и изобразить радость или еще что-то через трансформацию куба, шара или цилиндра например. Подобный формат учит ребенка философствовать, фантазировать – он обогащает его внутренний мир. Ребенок уходит с занятия удовлетворенным, несколько уставшим, но с результатом своего труда – с необычным произведением искусства", – убеждена Татьяна Бехало.

В планах на ближайшее будущее – обязательное введение изучения мировой художественной культуры и особенно русского искусства с его уникальным и неповторимым наследием.

Поставить руку

Все курсы разработаны специально для начинающих, и не важно – взрослый это или ребенок. Основную долю каждого занятия составляет практика. Максимальное количество учеников на уроке – 10 человек, а это значит, что педагог успеет "поставить руку" каждому. А тех знаний, которые выдают на занятиях, будет достаточно, чтобы создать собственную картину, о которой мечтали с детства. Все расходные материалы включены в стоимость курсов и мастер-классов.

Записаться можно в любое время, не дожидаясь нового учебного года. Также в студии проходят индивидуальные занятия, работает свободная мастерская.

Студия рисования "ProИЗО"

Барнаул, пр. Социалистический 109, 4 этаж, 411 кабинет

Телефон: +7 (3852) 595-464

Мобильный: +7 (923) 005-04-71

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