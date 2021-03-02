Барнаул снова сковали огромные пробки

Огромные утренние пробки сковали движение автомобилей в Барнауле 2 марта. По оценке сервиса "Яндекс.Пробки" на 08:40, дороги загружены на 9 баллов из 10 возможных.

В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей, Павловский тракт, улица Попова, Кутузова, Юрина, Антона Петрова, Георгиева. Также затруднения наблюдаются на Сухэ-Батора, Змеиногорском тракте, Аванесова, Северо-Западной, Матросова и Власихинской.

Дорожная ситуация осложняется большим количеством снега, который выпал за последние дни. Напомним, что вчера из-за сильной метели дорожные службы перекрывали сразу несколько региональных и федеральных трасс Алтайского края.