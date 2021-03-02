Барнаул снова сковали огромные пробки

Огромные утренние пробки сковали движение автомобилей в Барнауле 2 марта. По оценке сервиса "Яндекс.Пробки" на 08:40, дороги загружены на 9 баллов из 10 возможных.
В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей, Павловский тракт, улица Попова, Кутузова, Юрина, Антона Петрова, Георгиева. Также затруднения наблюдаются на Сухэ-Батора, Змеиногорском тракте, Аванесова, Северо-Западной, Матросова и Власихинской.
Дорожная ситуация осложняется большим количеством снега, который выпал за последние дни. Напомним, что вчера из-за сильной метели дорожные службы перекрывали сразу несколько региональных и федеральных трасс Алтайского края.
Комментарии
Ну так мэрия выпавший снег не убирает.
А вы обратили внимания как здорово почищены Павловский тракт и Малахова. Ни снежинки, ни отвалов по краям дороги. Ну могут же если захотят.
Только сложилось ощущение что забыли про остальные дороги. А ведь их тоже нужно очищать.
С малахова за неделю дважды снег вывозили, хотя лежал всю зиму никому не нужный. Но с визитом Мишустина это же конечно никак не связано. А вот первой полосе на Калинина который год не везет.
Проспект Картавого вылизали до асфальта, лизоблюды
Вам всегда всё не нравится! Не убирают - плохо, убирают - опять не то. Может быть тогда взяли встали с дивана и показали как нужно чистить на собственном примере!
По Красноарейскому нормально похищено от Крупской до Строителей. Железнодорожный район, а вот Центральный не очень. А вообще сегодня даже быстрее доехал, может повезло....
Дело не только в выпавшем снеге, летом будут такие же пробки. Нет альтернативных, параллельных дорог. Об этом никто в администрации и не думает. А так Барнаул будет "зимой и летом одним цветом" - стоять в пробках...
Никогда не стою в пробках, работа на пути против "шерсти" всех кто едет в центр, в обратку тоже никто не мешает. Имейте работу в противоположную сторону как у всех- профит)))
Об этом никто в администрации и не думает.
Так там нет, нет алмазов, не завезли..
2.03.2021 09:25
almas
Не администрация, а Хрущев так настроил.
09:31- гость -
Тебе все неймется, уймись, .....ну а дальше сам знаешь
2.03.2021 09:17
Вам всегда всё не нравится! Не убирают - плохо, убирают - опять не то. Может быть тогда взяли встали с дивана и показали как нужно чистить на собственном примере!
Помилуйте, если мы начнем убирать, то ругать будут уже нас!А кому это надо?И потом, кто-то же должен сидеть здесь, в инете, и умничать.Кто, если не мы?)
2.03.2021 09:31
- гость -
нет алмазов, не завезли..
Фальшивые есть в Сан-лайте и один на Амике.
09:33- гость - "Хрущев так настроил."
Так и я об этом - пользуются построенным в советское время, асфальт на старый кладут, вот и все, а о прокладывании новых дорог не думают.
Павловский стоит, а можно, например, подумать, как соединить напрямую Власихинскую с Молодежной, а то свели в оду струйку два потока под мостом. Надо искать альтернативу и Павловскому и Власихинской. Обсуждают, как строить никому не нужный 3 мост, а как будут решать внутри Барнаула транспортную проблему- в основном тишина. Хотя есть некоторые подвижки, путепровод на Ленинском через жд собираются реконструировать, но опять же какими методами и по срокам - просто жуть...
2.03.2021 09:51
almas
"5-ый элемент" насмотрелся? Здесь тебе не там.
09:40- гость -" Фальшивые есть"
Слышь, ботаник, ты на амике прославился как истинный балбес со своим зарегистрированным ником, так что теперь тебе приходится скрываться под безымянным ником гость. Не сочувствую...
Причин много. Но главная манера вождения.