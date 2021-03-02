Более 10,5 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России

За минувшие сутки в России выявили 10 565 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 4 268 215 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1277), второе место занимает Санкт-Петербург (+937), третье – Московская область (+617). Алтайский край, в котором на 2 марта подтвердили 131 новый случай инфекции, находится на 21-й строчке.

Из больниц выписали еще 14 966 пациентов, всего выздоровели 3 838 400 пациентов.

Скончался за последние 24 часа 441 пациент, всего за весь период пандемии в стране зафиксировано 86 896 летальных исходов среди зараженных коронавирусом.