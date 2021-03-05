Упругое тело за 25 минут. Что такое ЭМС-тренировки и насколько они эффективны

Современный ритм жизни диктует свои правила: мы все время куда-то спешим, стараемся быть "продуктивными", делаем несколько дел одновременно. В силу занятости часто бывает сложно выделить время на тренажерный зал или курсы оздоровительных процедур. Но есть альтернативный комплексный уход за организмом, на который вы потратите всего 25 минут.

ЭМС-тренировки на тренажере ARICULUS – это особый вид фитнеса с максимально высоким коэффициентом полезного действия. Красивое и подтянутое тело, улучшение самочувствия и работоспособности, стабилизация работы эндокринной системы, повышение иммунитета, улучшение подвижности суставов, уплотнение костей, активизация обмена веществ – именно такой впечатляющий результат возможен после занятий на ЭМС-тренажере.

Все благодаря лежащей в основе действия ARICULUS электромиостимуляции – одного из наиболее эффективных немедикаментозных методов восстановительного лечения и профилактики. Воздействие электрического тока, по сути, превращает 25-минутную тренировку в аппаратную процедуру и фитнес в одном флаконе.

Особое место среди предлагаемых методик занимают процедуры лимфодренажного массажа. Он ликвидирует застойные явления, осуществляет детоксикацию организма и кожи.

Любой человек, вне зависимости от уровня физической подготовки, получает одновременную тренировку всех групп мышц, быстрое увеличение мышечной силы и выносливости, эффективное снижение веса, укрепление сердечно-сосудистой системы. Доказана эффективность использования ЭМС-тренировок для восстановления после травм и, более того, для реабилитации людей после парезов и параличей.

Тренажер применяется на протяжении многих лет в европейских и российских фитнес-клубах, салонах красоты и реабилитационных центрах и получает положительные отзывы профессиональных спортсменов, тренеров и сотен тысяч тренирующихся по всему миру.

При всех своих преимуществах ЭМС-тренировки не являются чем-то недостижимым. Эффективная практика доступна и для жителей Барнаула, и для гостей города под чутким руководством тренеров фитнес-студии Express Fit.

Медицина, косметология и спорт – ЭМС-тренажер ARICULUS способен подарить вам максимальный эффект этих областей при минимальных затратах драгоценного времени.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие "ЭМС-тренажер ARICULUS X8" № РЗН 2015/2450 от 27 февраля 2015 года.

Фитнес-студия Express Fit

г. Барнаул, ул. Взлетная, 13

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