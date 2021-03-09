9 марта в Алтайском крае ожидают мощный ветер и метели

В Алтайском крае на смену прохладной ночи придет относительно теплый день во вторник, 9 марта, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Ожидается температура от -3°C до -8°C (по югу – до +3°C). Ветер юго-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с. В отдельных районах небольшой, по югу мокрый снег, метели.

Жителям региона следует передвигаться с осторожностью и выбирать нескользкую обувь – синоптики предупреждают о сильной гололедице.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от -5°C до -7°C. Преимущественно без осадков.

Ранее жителей Алтайского края предупредили о непогоде, надвигающейся на регион. В частности, ожидаются сильный ветер, снежные заносы и метели.