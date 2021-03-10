В Алтайском крае отмечают рост продаж автомобилей от официальных дилеров

За первые два месяца 2021 года на льготных условиях в Алтайском крае реализовано более 42,5 тысячи автомобилей. Об этом пишет официальный сайт региона.

По программе льготного автокредитования приобретено около 35,4 тысячи машин, а по программе льготного лизинга – еще более 7,1 тысячи автомобилей.

Рост продаж транспортных средств отмечают и официальные дилеры. По данным пресс-службы банка ВТБ, наибольшим спросом у клиентов пользуется Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Creta.

"Клиенты ВТБ в Алтайском крае в 2020 году приобрели с помощью автокредитования свыше 750 машин на общую сумму 595 миллионов рублей. Объем и количество кредитов сохранились на том же уровне, что и годом ранее. Основным фактором, позволившим существенно восстановить спрос на автокредитование в период пандемии, стала программа госсубсидирования со скидкой в размере 10% от стоимости нового автомобиля", – говорится в сообщении.

Ранее "Автостат" назвал самый популярный новый автомобиль в 2020 году. Им стала Toyota Corolla. Всего за прошлый год продали почти 1,1 млн таких моделей, что на 10,5% меньше, чем в 2019 году.