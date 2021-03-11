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СКР завел уголовное дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна

, ИА "Амител"
Мертвого отца подозревают сразу по нескольким статьям
Фото: страница Михаила Хачатуряна в 'Одноклассниках'

Фото: страница Михаила Хачатуряна в "Одноклассниках"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, которого убили собственные дочери. По словам адвоката, который участвует в процессе и просит не называть свое имя, дело проходит сразу по нескольким статьям.

Как пишет РИА Новости, следователи считают, что жертвами насилия со стороны Хачатуряна становились его собственные дочери. Адвокат отметил, что дело возбуждено по ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 3 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера").

Напомним, 27 июля 2019 года на лестничной клетке жилого дома в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. Тогда возбудили уголовное дело, а на следующий день по подозрению в убийстве задержали трех дочерей мужчины – 17, 18 и 19 лет.

Позже выяснилось, что причиной конфликта стало жесткое обращение отца: мужчина насиловал дочерей, избивал, заставлял прислуживать ему и запрещал ходить в школу. После в Сети появилась и переписка родителя-тирана с девочками.

Позднее следователи предъявили им обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, однако в январе 2020 года Генпрокуратура отказалась утверждать заключение и потребовала переквалифицировать действия девушек как самооборону.

В июле 2020 года прокуроры все же утвердили обвинительное заключение в убийстве  по предварительному сговору. Дело рассматривается в закрытом для СМИ режиме.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.03.2021 15:29
Fkt

А кто это? Единорос какой-то?

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