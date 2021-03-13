Российская лыжница Юлия Ступак взяла золото в масс-старт в финале Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Спортсменка преодолела 10-километровую дистанцию классическим стилем за 25 минут и 13,3 секунды.

Второе место заняла норвежка Хайди Венг, а тройку сильнейших замкнула шведка Эбба Андерсон. В десятке сильнейших оказалась и ещё одна россиянка – Татьяна Сорина заняла девятую строчку с результатом 25 минут и 39,7 секунды.

Также ранее в субботу, 13 марта, россиянин Александр Большунов выиграл 15-километровую гонку классическим стилем. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, а третье досталось его соотечественнику Полу Голбергу.