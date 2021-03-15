Более 100 сотрудников главного ковидного госпиталя наградили в Алтайском крае

В Барнауле прошла церемония награждения сотрудников инфекционного госпиталя городской больницы № 5, сообщает официальный сайт региона. Это первое учреждение в крае, которое перепрофилировали в ковидный госпиталь.

"Эти награды – лишь малая толика того, что вы заслуживаете. Коллектив городской больницы №–5 первым взял удар на себя. В рекордные сроки был создан фактически основной ковидный госпиталь региона, собраны лучшие сотрудники, готовые мужественно противостоять неизведанной тяжёлой болезни, решены многие организационные и финансовые задачи. Вы с честью пережили этот год и продолжаете оказывать круглосуточную качественную медицинскую помощь жителям региона. Уверен, городскую больницу № 5 ждёт светлое будущее", – подчеркнул глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Напомним, по последним данным, в Алтайском крае коронавирусом заразились 45 397 человек. 2512 из них скончались.