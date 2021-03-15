Алтайская футболистка помогла своей команде победить в стартовом матче чемпионата России

Воспитанница алтайского футбола внесла весомый вклад в победу своей команды в стартовом матче женского чемпионата России. В воскресенье, 14 марта, защитница московского "Локомотива" Анна Беломытцева в домашнем поединке первого тура против "Краснодара" забила гол на 89-й минуте игры, а её команда уверенно выиграла со счётом 3:0.

Напомним, алтайская спортсменка начала заниматься футболом в Троицком районе. Затем тренировалась в барнаульской школе Смертина. В 2013-м году Беломытцева перешла в "Рязань-ВДВ". В составе "десантниц" она выиграла два золота чемпионата России. Перед началом сезона-2019 Беломытцева перешла в московский "Локомотив" и дважды стала серебряным призёром чемпионата России, а также выиграла Кубок страны.

В начале марта этого года 24-летняя защитница в составе "Локо" завоевала Суперкубок России. В поединке за трофей "Локомотив" выиграл у ЦСКА – 1:0, а Беломытцева тогда провела на поле весь матч. Также на счету алтайской футболистки 36 игр и два гола за женскую сборную России.