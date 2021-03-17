Вдохновение Италии. В KERAMA MARAZZI распродажа керамической плитки и сантехники

Весной хочется обновлений не только в гардеробе, но и в интерьере. Может быть, вы давно мечтали сменить обстановку в ванной или кухне, поклеить новые обои, купить удобную тумбу с раковиной, обновить зеркало или пенал. Магазин KERAMA MARAZZI как раз объявил большую распродажу. С 5 по 31 марта 2021 года покупателей ждут скидки до 40% на керамическую плитку и сантехнику, а ещё 15% – на обои. Кроме того, всем клиентам дизайн-проект – бесплатно.

В каталоге KERAMA MARAZZI более 3500 экологичных, модных и эстетически прекрасных товаров. Много ярких коллекций со своими цветами, формами и фактурами. Каждый найдёт для себя вариант по душе и по приятной цене.

Керамическая плитка "Аида"

Скидка до 40%. Цена от 742 руб./м²

Керамическая плитка "Арабески"

Скидка 30%. Цена от 2344 руб./м²

Керамическая плитка "Клемансо"

Скидка 40%. Цена от 869 руб./м²

Керамическая плитка "Линьяно"

Скидка 40%. Цена от 710 руб./м²

Керамический гранит "Абете"

Скидка до 30%. Цена от 2107 руб./м²

В KERAMA MARAZZI огромный ассортимент керамической плитки и керамогранита, вдохновлённые прекрасными городами и традициями разных стран: Италии, Франции, Испании, Англии, Индии, а также красивая и современная мебель для ванной. Успевайте купить их до конца марта со скидкой до 40%.

Керамическая плитка "Беневенто"

Скидка до 40%. Цена от 1789 руб./м²

Керамическая плитка "Брера"

Скидка 20%. Цена от 619 руб./м²

Керамическая плитка "Джардини"

Скидка 30%. Цена от 1818 руб./м²

Комплект мебели для ванной Plaza Classic: тумба, пенал, зеркало с подсветкой.

Скидка 40%.

Зеркало – от 17 379 руб.

Пенал – от 36 382 руб.

Тумба (100 см) – от 31 191 руб.

Обратите внимание на обои. В 2020 году в KERAMA MARAZZI появился новый продукт – виниловые обои на флизелиновой основе. И впервые скидки – 15% – действуют и на этот вид продукции.

Обои виниловые на флизелиновой основе "Бамбук"

Цена со скидкой 2846 руб./рулон 1,06*10,05 м (вместо 3348 руб.)

Обои виниловые на флизелиновой основе "Арабески"

Цена со скидкой 2846 руб./рулон 1,06*10,05 м (вместо 3348 руб.)

Обои виниловые на флизелиновой основе "Арки"

Цена со скидкой 2846 руб./рулон 1,06*10,05 м (вместо 3348 руб.)

Приходите в фирменные магазины KERAMA MARAZZI на распродажу. И не забудьте размеры своей квартиры – тогда специалисты сразу начнут разрабатывать дизайн-проект.

Фирменный магазин KERAMA MARAZZI в Барнауле:

Адрес: ул. Малахова, 94Б

Тел. 8 (3852) 27-10-97

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

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