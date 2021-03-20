Почти лето. О погоде в Алтайском крае 20 марта

Выходные в Алтайском крае будут тёплыми, а местами даже очень. При этом в регионе не ожидается обильных осадков, рассказали в Гидрометцентре.

В крае температура воздуха составит +2...+7 градусов, а местами по югу – от +10 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут от +3 до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В ночь с 20 на 21 марта температура воздуха опустится до 0...-5°С, местами до -11 градусов.