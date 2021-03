Шэрон Стоун рассказала, как режиссёр уговорил её снять трусики

Голливудская актриса Шэрон Стоун в книге мемуаров The Beauty of Living Twice поведала, как режиссёру Полу Верховену удалось её уговорить снять нижнее бельё в сцене допроса фильма "Основной инстинкт".

По её словам, это сделали хитростью. Актрисе сказали, что трусики мешают съёмке.

"Мы ничего не видим – просто нужно, чтобы ты сняла трусики, потому что белый цвет отражает свет, поэтому понятно, что на тебе бельё", – цитирует "Рамблер-кино" фразу, которой удалось переубедить Стоун.

Что в итоге получилось, актриса узнала уже на просмотре готовой версии фильма. Когда она увидела ту самую сцену, Стоун отвесила Верховену пощёчину, вышла из зала и позвонила адвокату. Тот заверил клиентку, что можно получить судебный запрет на выход фильма.

Тщательно взвесив все "за" и "против", Стоун решила не препятствовать появлению кинокартины на экраны, так как "боролась за эту роль", "долго шла к этому проекту", "полностью изучила персонажа и опасность роли" и "все это время заступался только этот режиссёр".

Напомним, в 2020 году Шэрон Стоун вошла в рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей. На тот момент звезде Голливуда был 61 год.