Шэрон Стоун рассказала, как режиссёр уговорил её снять трусики

Голливудская актриса Шэрон Стоун в книге мемуаров The Beauty of Living Twice поведала, как режиссёру Полу Верховену удалось её уговорить снять нижнее бельё в сцене допроса фильма "Основной инстинкт".
По её словам, это сделали хитростью. Актрисе сказали, что трусики мешают съёмке.
"Мы ничего не видим – просто нужно, чтобы ты сняла трусики, потому что белый цвет отражает свет, поэтому понятно, что на тебе бельё", – цитирует "Рамблер-кино" фразу, которой удалось переубедить Стоун.
Что в итоге получилось, актриса узнала уже на просмотре готовой версии фильма. Когда она увидела ту самую сцену, Стоун отвесила Верховену пощёчину, вышла из зала и позвонила адвокату. Тот заверил клиентку, что можно получить судебный запрет на выход фильма.
Тщательно взвесив все "за" и "против", Стоун решила не препятствовать появлению кинокартины на экраны, так как "боролась за эту роль", "долго шла к этому проекту", "полностью изучила персонажа и опасность роли" и "все это время заступался только этот режиссёр".
Напомним, в 2020 году Шэрон Стоун вошла в рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей. На тот момент звезде Голливуда был 61 год.
Комментарии
И как мы жили без этой новости?...
Что называется, светанула мздой!
Она всегда ранее считала, что делала это и ради кино и ради удовольствия, а теперь только поняла, что её "обманули"!
Да там не видно ничего толком, так, намек, больше шуму, привлечение внимания.
Сняла трусы, снималась в такой сцене добровольно. Она думала, эту сцену просто так снимают, не для фильма, а для чего...?
Глупо строить из себя невесть что, пощечины отвешивать, если сама была согласна на такие съемки. И правильно согласилась, ее эта сцена прославила. А вот врать, что обманули, не надо.
прекрасная сцена , после нее мир уже никогда не был прежним !
фильм шикарен