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Будьте здоровы: где на Алтае производят натуральные бальзамы, соки и БАДы

, ИА "Амител"
Группа компаний AVEO выпускает более 1500 алтайских продуктов

В 2021 году группа компаний ТМ AVEO отметила юбилей – 20 лет. Это один из крупнейших производителей пищевой промышленности Алтая. В группу компаний AVEO входят такие производители, как "Алсу", "Витамин Продукт", "ЛекАлтай" и "Садовод Алтая".

Группа компаний AVEO выпускает соки, бальзамы, растительные масла, БАДы, льняную продукцию, батончики-мюсли – более 1500 наименований. Продукцию не раз отмечали различными наградами. Так, облепиховый сок награждён золотой медалью "Сибирская ярмарка" за пользу и высокое качество. Продукт также получил золотую медаль дегустационного конкурса "Лучший напиток года". Теперь в отношении облепихового сока компания может использовать товарный знак "Алтайские продукты +100 к здоровью!".

На предприятии постоянно модернизируют производство. В 2020 году Фонд содействия инновациям поддержал проект "Витамин Продукта" по запуску новой производственной линии получения сухого растительного концентрата методом холодной вакуумной сушки. По словам директора предприятия Александра Суркова, такая технология позволяет получать растительные экстракты, сохраняя максимум питательных свойств. Это даёт возможность не только улучшить качество продукции, но и значительно снизить себестоимость сырья – раньше большую часть экстрактов приходилось закупать у поставщиков.

Пандемия дала предприятию новые возможности для развития. Так, объем выпущенной в 2020 году продукции на 40% выше, чем в предыдущем году. Компания быстро подстраивается под актуальные запросы потребителя.

Производство антисептиков запустили уже в апреле 2020 года. Ассортимент обновили вкусной и оздоравливающей продукцией. Особым спросом пользуется растворимый витамин С на основе растительных экстрактов.

Группа компаний AVEO – пример того, как полезная деятельность может вывести предприятие за пределы своего региона. Лишь четверть продукции завода реализуют в Алтайском крае: основная часть уходит в европейскую часть страны, а также в Казахстан и Китай.

"Можно и в Сибири, здесь в Алтайском крае, успешно развиваться, и выходить на международные рынки. В Москве, конечно, покупательная способность выше, но столичный уровень заработной платы также закладывается в себестоимость продукции. Не вижу ничего плохого в климате и расположении нашего региона. Наоборот, у нас есть целебные травы, облепиха, и надо использовать эти богатства. Всегда можно найти причины, чтобы оправдать нежелание работать", – считает директор предприятия Александр Сурков.

Обновление ассортимента и новые технологии – главный секрет успеха предприятия. Трижды оно получало компенсацию затрат на покупку оборудования. А господдержкой впервые воспользовалось в 2013 году для приобретения линии производства облепихового сока. Руководство ТМ AVEO также считает, что важно реинвестировать прибыль не только в оборудование, но и в условия для эффективной работы сотрудников. Для этого в цехах созданы комфортные рабочие места, сделан ремонт, проведена современная вентиляция.

Группа компаний AVEO
Адрес: г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, 22а
Тел: 8-800-700-27-15
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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