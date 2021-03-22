Пьяный житель Алтайского края ударил полицейского и теперь отправится под суд

В Троицком районе правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 29-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Декабрьским вечером 2020 года стражи порядка прибыли на автозаправочную станцию на вызов по сообщению о том, что там происходит драка. Одного из участников конфликта полицейские решили отвезти в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

"Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с целью оказания сопротивления законному действию сотрудника полиции в помещении станции выразился в его адрес оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, после чего нанёс представителю власти один удар рукой в область лица, причинив ему физическую боль", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") ушло на рассмотрение в суд.