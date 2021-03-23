В региональном правительстве прошла встреча Виктора Томенко и уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина. В ходе беседы Ларин рассказал губернатору, на что чаще всего жаловались жители региона.

По словам омбудсмена, чаще всего люди обращались по вопросам защиты прав в сфере уголовно-процессуального законодательства, соцобеспечения и ЖКХ. Также из-за пандемии коронавируса увеличилось количество обращений по поводу получения медицинской помощи.

"Неудивительно, что в период ухудшения эпидемиологической обстановки в октябре-ноябре 2020 года особенно остро жителей края беспокоили многократно возросшие сроки ожидания приезда бригад скорой медицинской помощи и вызова врача на дом, вопросы проведения тестирования на COVID-19. Много жалоб поступило на очереди в медицинских учреждениях. Жалобы по таким вопросам находились на особом контроле уполномоченного. В целом система здравоохранения Алтайского края в условиях эпидемии столкнулась со множеством проблем, но ценой большого напряжения выдержала испытание", – отметил Ларин.

По результатам встречи Виктор Томенко даст поручения краевым органам власти и муниципалитетам по ряду вопросов, пишет пресс-служба краевой администрации.