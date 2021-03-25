Песков прокомментировал заявление Минобороны о ментальной войне против России

Западные страны придерживаются политики сдерживания и подавления России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление представителя Минобороны о ментальной войне, развязанной Западом.

"Попытки чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза хорошо ощущались. Мы их все наблюдали, мы их все помним", – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, методы "войны" совершенствуются со временем, и страны Запада используют всё новые технологии, а иногда мягкая сила "ставит перед собой достаточно нетривиальные жёсткие цели". Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела других стран и не приемлет подобных шагов с их стороны.

Напомним, что ранее советник министра обороны Андрей Ильницкий заявил, что Запад во главе с США развязал "ментальную" войну против России, последствия которой проявятся только спустя поколение.