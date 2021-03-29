"Найти и сделать так же". В Бийске живодёр повесил пса на дереве рядом с жилыми домами

Житель города в сообществе "Инцидент Бийск" опубликовал фотографию, на которой видно тело небольшой собаки, повешенной на стволе дерева.

Также на снимке видно, что рядом с местом происшествия находятся жилые дома. Автор поста уточнил, что мёртвое животное нашли "на Витамине".

"Надо найти [злоумышленника] и сделать так же", – написал горожанин.

Ранее сообщалось, что неизвестный изрезал ножом бездомную собаку в Новоалтайске. Бродячего пса подкармливали жители домов. Волонтёры насчитали свыше десяти ножевых ранений. Зоозащитники считают, что это сделал живодёр.