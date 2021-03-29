"Найти и сделать так же". В Бийске живодёр повесил пса на дереве рядом с жилыми домами

Житель города в сообществе "Инцидент Бийск" опубликовал фотографию, на которой видно тело небольшой собаки, повешенной на стволе дерева.
Также на снимке видно, что рядом с местом происшествия находятся жилые дома. Автор поста уточнил, что мёртвое животное нашли "на Витамине".
"Надо найти [злоумышленника] и сделать так же", – написал горожанин.
Ранее сообщалось, что неизвестный изрезал ножом бездомную собаку в Новоалтайске. Бродячего пса подкармливали жители домов. Волонтёры насчитали свыше десяти ножевых ранений. Зоозащитники считают, что это сделал живодёр.
Комментарии
Ну вот-жеж бросил,А у нас всё-шашлыки да шашлыки,,,
Вешать надо некоторых людей, а лучше казнить показательно, как раньше, головы рубить показательно. Животина то в чем виновата ? Если человек её выбросил, она выживает, как может. Люди хуже животных стали.
Следы же остались. По следам можно найти с помощью другой собаки.
Заготовку для шаурмы повесили, правда еще в шкуре. Но ничего, обдерут, поджарят и вам продадут, сожрете и еще хвалить будете
29.03.2021 17:07
- гость -
Как там во Львове?
Знаете, а в Бийске собаки стаями бегают и на людей кидаются. Загрызут кого-нибудь и дворнягам станет не смешно, ведь администрации все равно, пока что-то серьезное не случится.