Мошенники едва не обворовали четверых жителей Алтайского края

В Бийске сразу четверо горожан обратились в полицию и сообщили о попытках мошенничества. Однако злоумышленникам не удалось провести подготовленных жителей наукограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Так, 67-летнему мужчине и 24-летней девушке аферисты представились сотрудниками банка и пояснили, что на них пытаются оформить кредит. А у 45-летней бийчанки неизвестные якобы хотят похитить сбережения и их срочно нужно перевести на "безопасный счёт". 62-летней жительнице наукограда тоже посоветовали внести накопления на сторонний счёт, но сообщили ей об этом "правоохранители", – говорится в сообщении.

Во всех случаях горожане положили трубку и не стали общаться с аферистами. В связи с этим в ведомстве заключили, что хоть люди по-прежнему и становятся жертвами мошенников, случай с бийчанами подтверждает, что профилактическая работа не проходит бесследно.